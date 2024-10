Panorama.it - UP IN SMOKE: L'orologio Swatch che unisce stile e innovazione

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli orologi pop sono diventati un elemento distintivo nel panorama degli accessori, mescolando creatività e funzionalità. Questi orologi si caratterizzano per design audaci e colori vivaci, rendendoli perfetti per chi vuole esprimere la propria personalità attraverso un accessorio. Un esempio recente di questa tendenza è il nuovoUP INdi, lanciato il 24 settembre, che. Ideato per invitare l'indossatore a rallentare e a godersi ogni istante in grande, UP INpresenta una cassa da 47 mm e una tonalità verde menta, pensato per chi ama distinguersi. La sua realizzazione ha comportato una sfida unica per: l'uso del materiale innovativo e sostenibile Bioceramic.