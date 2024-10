Uomo investito da un treno e guasto in stazione: cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Provocando disagi a pendolari e viaggiatori. Si registrano ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni."La Monzatoday.it - Uomo investito da un treno e guasto in stazione: cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre unall'infrastruttura nelladi Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Provocando disagi a pendolari e viaggiatori. Si registranoa 70."La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomo investito da un treno e guasto in stazione : cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti - Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Si registrano ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni. "La circolazione della direttrice sta subendo... (Milanotoday.it)

Guasto in stazione - circolazione in tilt : treni cancellati e ritardi fino a 70 minuti - Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Si registrano ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni. "La circolazione della direttrice sta subendo... (Milanotoday.it)

Guasto stazione Termini - Strisciuglio “Andremo a fondo sulle cause” - xb1/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Lo afferma Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, in merito al guasto al nodo ferroviario di Roma. ROMA (ITALPRESS) – “Le cause del guasto sono in corso di accertamento, siamo una grande azienda e non accettiamo che questo accada quindi andremo a fondo per capire le cause, è ... (Unlimitednews.it)