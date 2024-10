Parmatoday.it - Università, in scena la bellezza dell’imperfezione

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È “Wabi Sabi” il tema del TEDxUNIPR in programma per venerdì 18 ottobre alle 19 al Teatro al Parco. Un appuntamento organizzato da studentesse e studenti dell’Ateneo per confrontarsi insieme sull’oggi e sul futuro prossimo, in primis proprio dalla prospettiva delle giovani e dei giovani