Un’isola che attrae e seduce anche per i vini che lì si producono

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Antonio Rallo rappresenta la quinta generazione di una importante famiglia del vino e può dire di aver respirato il profumo del mosto sin da bambino. Dopo la maturità al Liceo Scientifico non è stato difficile per lui scegliere gli studi di agraria e, dopo la laurea e un’esperienza all’estero, nei primi anni Novanta ha iniziato a lavorare a Donnafugata. Oggi, insieme alla sorella José, ne è l’amministratore delegato. In particolare sovrintende alla produzione in tutte le tenute: a Contessa Entellina e Pantelleria, nella Sicilia occidentale, sull’Etna e a Vittoria, in quella orientale. Qual è la tua zona del vino del cuore?Sarò di parte, ma devo dire che è Pantelleria.