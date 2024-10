Liberoquotidiano.it - "Unifil deve restare in Libano". Elly Schlein spara: cosa c'è dietro l'appello del Pd, un pesante sospetto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Chi attacca l'Onu, attacca il mondo" come ha detto Romano Prodi "e da questo punto di vista l'attacco dell'altro giorno, un attacco deliberato, è senza precedenti": la segretaria del Pd, intervenuta alla festa del Foglio, lo ha detto a proposito delle basicolpite nel sud deldagli israeliani. Poi, ha spiegato che le missioni delle Nazioni Unite non dovrebbero andare via come invece ha chiesto Tel Aviv: "Ha senso? Certo che ha senso. Sarebbe grave ammainare le bandiere dell'Onu. Si può discutere delle regole d'ingaggio ma quella missione di pace. Certo che funziona meglio in una situazione di pace ma non è una ragione sufficiente per arretrare".