Palermotoday.it - Una vita a Palermo e gli anni nel pool antimafia di Rocco Chinnici: le 103 candeline dell'appuntato Mazzone

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Festa per il 103° compleannodei carabinieri in congedo Antonino, a lungo impegnato a. Nato il 14 ottobre del 1921, ha spento lecircondato da amici e parenti, nella sua abitazione di Capo d’Orlando. Per quest’evento speciale non poteva mancare la