Ecodibergamo.it - Una città accessibile a tutti: interventi per un milione di euro contro le barriere

Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) IL REPORT . Il piano ha mappato edifici, strade e piazze in centro e nei quartieri di Monterosso e VIllaggio degli Sposi, individuando i miglioramenti possibili per renderli più inclusivi. L’assessore Rota: «Le risorse saranno trovate anno per anno nel Piano delle opere pubbliche».