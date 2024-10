Un vicino di casa da incubo. Coppia denuncia alla polizia:: "Minacce e aggressioni" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal vicino che aggredisce e minaccia una Coppia all’ex marito che perseguita la moglie. Due diversi casi per i quali sono scattati gli ammonimenti del questore. Nel primo, una Coppia fermana, nei giorni scorsi, si è recata presso in questura per presentare istanza di ammonimento nei confronti del vicino di casa. I due hanno raccontato delle condotte minacciose e persecutorie dell’uomo che avevano provocato un forte stato di timore per la loro incolumità, nonché un perdurante stato di ansia e paura al punto da modificare le proprie abitudini di vita. Nello specifico la Coppia ha spiegato che, oltre alle numerose Minacce, il vicino si era anche reso autore di aggressioni nei confronti, costringendo la Coppia a ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Fermo. Ilrestodelcarlino.it - Un vicino di casa da incubo. Coppia denuncia alla polizia:: "Minacce e aggressioni" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dalche aggredisce e minaccia unaall’ex marito che perseguita la moglie. Due diversi casi per i quali sono scattati gli ammonimenti del questore. Nel primo, unafermana, nei giorni scorsi, si è recata presso in questura per presentare istanza di ammonimento nei confronti deldi. I due hanno raccontato delle condotte minacciose e persecutorie dell’uomo che avevano provocato un forte stato di timore per la loro incolumità, nonché un perdurante stato di ansia e paura al punto da modificare le proprie abitudini di vita. Nello specifico laha spiegato che, oltre alle numerose, ilsi era anche reso autore dinei confronti, costringendo laa ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Fermo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla coppia picchiata dal vicino all'ex marito violento - due ammonimenti del questore - Fermo, 13 ottobre 2024 - Dal vicino che aggredisce e minaccia una coppia all’ex marito che perseguita la moglie. I due hanno raccontato delle condotte minacciose e persecutorie dell’uomo che avevano provocato un forte stato di timore per la loro incolumità, nonché un perdurante stato di ansia e paura al punto da modificare le proprie abitudini di vita. (Ilrestodelcarlino.it)

Coppia trovata morta in casa a Caselle in Pittari vicino Salerno - deceduti da giorni : scoperta choc del figlio - Tragedia a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno: coppia morta in casa, i due erano lì da giorni. A scoprire il decesso, il figlio: ecco cos'è successo. (Notizie.virgilio.it)

Sesso troppo rumoroso - vicino arrabbiato lancia bottiglie contro la casa della coppia - I fatti sono avvenuti a Scandiano, nel Reggiano. Solo l'intervento dei carabinieri locali ha riportato la situazione alla calma.Continua a leggere . (Fanpage.it)