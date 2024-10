Ilfoglio.it - Un bunker di Hezbollah scavato sotto il naso dell'Onu. Le immagini e la mappa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una botola di ingresso a uno dei tunnel che portano alla rete sotterranea, confortificati e ben armati, scavata dain Libano si trova a pochi metri dalla basea missione Unifil. A mostrarla in video sono i militari israeliani che da giorni assediano l'area presidiata dai caschi blu.ha costruito fortificazioni militari per attaccare le comunità israeliane proprioil'Onu, che da 18 anni non adempie al suo mandato. Ieri l’Idf ha pubblicato unadei luoghi dai qualiha lanciato razzi contro il nord di Israele. Una ventina di postazioni si trovano entro 300 metri da una scuola e a un edificioe Nazioni Unite.