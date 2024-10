Perugiatoday.it - Un autunno ricco di sorprese: a Collestrada arriva la “Casa capovolta”

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta in Umbria verrà allestita unaspeciale: unica nel suo genere e ricca di divertimento. L’iniziativa è inserita all’interno dei festeggiamenti per il 27esimo anniversario di uno dei Centri Commerciali più rinomati della provincia di Perugia.Al Centro Commerciale