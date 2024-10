Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-10-2024 ore 18:10

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornata i caccia israeliani hanno bombardato una centro di comando e controllo di Amazon è l’ospedale nella striscia di Gaza ieri duro colpo e sistemi difensivi di Tel Aviv un drone daigo l’avvocato Lady fede ed è piombato in una base a sud di Alfa quattro soldati del campo di addestramento della Brigata golani delle adf hanno perso la vita a 67 sono rimasti feriti non confermato quello dell’attacco con il Capo di Stato Maggiore italiano I miliziani del partito di Dio hanno rivendicato l’azione affermando che è solo un assaggio e svela rivendicato anche di avere spinto gli italiani a colpi di artiglieria vicino a Villaggio di marca resta in bilico la situazione delle forze unifil colpite nei giorni scorsi dalla DAF minacciate dal premier Netanyahu che vorrebbe il loro allontanamento ...