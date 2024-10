Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-10-2024 ore 11:10

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio qualcuno in Occidente dovrebbe fare una coppa e non sono Israele ciò che in Medio Oriente e sta accadendo oggi nasce da una serie di errori fatti in passato un po’ da tutti così Giulio Tremonti già vice premier più volte ministro oggi alla guida della commissione Esteri della camera in un’intervista al Corriere della Sera Chi è il giornalista che fanno fare come Israele sia però arrivato a sparare sulla risponde le colpe sono di tutti e in crescendo e quelle d’Israele Ma conta la dimensione storica di quel che sta accadendo ha detto tre persone sono rimaste ferite inclusa un adolescente di 11 anni in seguito a un attacco Russo la notte sulla città di zaporizhia nell’ucraina sud-orientale Lo ha reso Noto su telegram e capo dell’amministrazione militare dell’omonima regione Ivan Fedro ...