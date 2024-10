Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-10-2024 ore 08:10

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giornata Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione almeno 40 persone tra cui non meno di 12 bambini sono stati uccisi dagli attacchi israeliani contro Gaza nella giornata di ieri secondo gli ospedali della striscia almeno 22 persone inclusi o non altro sono state uccise dalle bombe di denunciate sono ancora sul campo profughi non userà secondo l’ospedale di alci fadigati in oltre 5 bambini sono stati uccisi durante l’ennesimo attacco aereo israeliano mentre giocavano a biglie del campo di alzatine lordo di Garda in precedenza l’ospedale di Alaska aver reso noto che nel campo profughi di noi tra 8 membri di una stessa famiglia per cui stai bambini uccisi da un attacco dell’esercito israeliano contro una casa in cui si stavano riposando altre persone sono state uccise quando un carro armato israeliano ha bombardato il vicino campo profughi vrg e voltiamo pagina e ...