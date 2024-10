Tumori, oncologia integrativa, studi: “Omeopatia migliora controllo degli effetti collaterali” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sono numerose le ricerche scientifiche che hanno valutato il ruolo dell'Omeopatia” come aiuto “nella cura del paziente oncologico”. L'articolo Tumori, oncologia integrativa, studi: “Omeopatia migliora controllo degli effetti collaterali” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Tumori, oncologia integrativa, studi: “Omeopatia migliora controllo degli effetti collaterali” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sono numerose le ricerche scientifiche che hanno valutato il ruolo dell'” come aiuto “nella cura del paziente oncologico”. L'articolo: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Tumori - oncologia integrativa - studi : “Omeopatia migliora controllo degli effetti collaterali” - Un’altra evidenza scientifica “importante da segnalare – aggiunge Lauro – è quella che ha coinvolto 98mila pazienti donne con carcinoma mammario non metastatico che dovevano sottoporsi al trattamento di mastectomia. it. Questi aspetti sono importanti – conclude – perché concorrono a migliorare la qualità di vita del paziente, riducendo gli effetti collaterali e aumentando anche l’aderenza a ... (Ildenaro.it)

Tumori - oncologia integrativa - la farmacista : “Omeopatia per gestire disturbi delle cure” - it. . L’omeopatia “è sicuramente utile al paziente oncologico – aggiunge Zucca – nel supportarlo negli effetti collaterali delle terapie sia chemioterapici che radioterapie che nel post interventi chirurgici. Ci chiedono come gestire dei piccoli grandi effetti collaterali che le terapie possono dare, come ad esempio la nausea, vomito, ulcere alla bocca, ulcere alla pelle, la gestione anche ... (Ildenaro.it)

Lo ha detto Marco Lauro, responsabile del Servizio scientifico di Boiron Italia, oggi a Milano, nel corso dell'incontro 'Oncologia integrativa: il ruolo dell'omeopatia', ricordando degli studi come quello di "un'équipe di medici di Strasburgo.