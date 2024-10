Agrigentonotizie.it - Truffa ventenne con una finta pagina di e-commerce: 43enne a giudizio

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Acon l'accusa di. Finto annuncio di vendita su unafacebook, creata per l'occasione per sembrare uno spazio di e-serio e professionale. Il fantomatico venditore in realtà, dopo avere incassato il saldo, pagato su una carta Postepay, sparisce e non consegna nulla