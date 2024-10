Tre tifosi del Foggia morti a Potenza in un incidente. Avevano 13, 17 e 21 anni: tornavano dalla partita (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri sulla Potenza-Melfi (teatro di altri sinistri mortali), a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est: viaggiavano a bordo di un pulmino che trasportava a casa i tifosi dopo la partita di calcio. Ci sono anche altri feriti. Fanpage.it - Tre tifosi del Foggia morti a Potenza in un incidente. Avevano 13, 17 e 21 anni: tornavano dalla partita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri sulla-Melfi (teatro di altri sinistri mortali), a pochi chilometri dallo svincolo diEst: viaggiavano a bordo di un pulmino che trasportava a casa idopo ladi calcio. Ci sono anche altri feriti.

