Trasporto scolastico, approvato il programma di sostegno ai comuni: la ripartizione dei fondi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Provincia di Forlì - Cesena ha approvato i criteri per l’attuazione del programma per il Diritto allo Studio relativo a servizi di Trasporto scolastico anno scolastico 2024/2025 e la ripartizione delle risorse regionali a favore dei comuni. Negli ultimi tre anni scolastici, attraverso questo Forlitoday.it - Trasporto scolastico, approvato il programma di sostegno ai comuni: la ripartizione dei fondi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Provincia di Forlì - Cesena hai criteri per l’attuazione delper il Diritto allo Studio relativo a servizi dianno2024/2025 e ladelle risorse regionali a favore dei. Negli ultimi tre anni scolastici, attraverso questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiumicino - Caroccia : “Perfezionati i servizi per il trasporto pubblico e scolastico” - Fiumicino, 11 ottobre 2024 – “Abbiamo intensificato i servizi per il Trasporto pubblico e scolastico“. Per quanto riguarda la linea 14, in base alla conformità ed alla larghezza delle strade, verranno impiegati dei bus di dimensioni ridotte per permettere il passaggio dei mezzi. Lo dichiara l’assesore al TPL di Fiumicino, Angelo Caroccia, per poi scendere nei dettagli: “Le linee 1 e 2, del TPS, ... (Ilfaroonline.it)

Trasporto scolastico a Fiumicino - le iscrizioni riapriranno il 4 ottobre - La valutazione delle richieste avverrà in base all’ordine cronologico di ricezione“. “Abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni, tenendo conto delle difficoltà quotidiane che le famiglie si trovano ad affrontare” dichiara l’assessore all’Edilizia e Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, che aggiunge: “In questo modo, chi non è riuscito a iscriversi nella prima fase avrà una nuova opportunità, ... (Ilfaroonline.it)

Castiglion Fiorentino - ripartiti regolarmente i servizi di trasporto scolastico e mensa - Arezzo, 2 ottobre 2024 – Con l’inizio delle scuole, nel Comune di Castiglion Fiorentino sono ripartiti regolarmente i servizi di trasporto scolastico e mensa, rispettivamente da lunedì 16 e da lunedì 23 settembre. Il trasporto scolastico riguarda gli alunni che frequentano scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado. (Lanazione.it)