Quicomo.it - Tragico frontale a Faloppio: morto un pensionato di 89 anni

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta ildi 89residente a Maslianico rimasto coinvolto nel terribile incidentedi ieri mattina domenica 13 ottobre verso le 9.30. Dopo essere arrivato in codice rosso all'ospedale purtroppo è deceduto per i traumi e le ferite riportate nello scontro. Gli