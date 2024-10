Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 14:30

(Di lunedì 14 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Ancora una notte di chiusura sull’olimpica per i lavori di montaggio di nuove barriere a cura di Anas dalle 22 alle 6 di stanotte la strada sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa tra Corso Italia e Via Pinciana deviate 7 linee del trasporto pubblico a Monteverde fino al 28 ottobre lavori Anas a via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia via Vitellia sulla strada restringimenti di carreggiata e divieti di sosta per un evento alla FAO al Circo Massimo divieti di sosta in viale delle Terme di Caracalla in direzione di Piazzale Numa Piglio In collaborazione con Luce Verde infomobilità