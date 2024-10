Traffico Roma del 14-10-2024 ore 09:30 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverde Roma dentro Parti dalla redazione a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazione Roma sud e la via del mare al momento si viaggia su carreggiata ridotta in prossimità dell’uscita 28 per la via del Mare ripercussioni sulla Pontina con lunghe code a partire da Tor de’ Cenci incidente anche su via Cristoforo Colombo con code all’altezza di via Pontina in direzione del centro resta intensa la circolazione su tutte le principali consolari I maggiori disagi al momento sulla Flaminia con le code registrate dal raccordo a via dei Due Ponti se sta situazione sulla Salaria con code da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est lunghe code dalla 24 alla Salaria verso lo stadio Olimpico è da Corso Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni Cure anche lungo il tratto Urbano della A24 da via Filippo ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 09:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverdedentro Parti dalla redazione a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazionesud e la via del mare al momento si viaggia su carreggiata ridotta in prossimità dell’uscita 28 per la via del Mare ripercussioni sulla Pontina con lunghe code a partire da Tor de’ Cenci incidente anche su via Cristoforo Colombo con code all’altezza di via Pontina in direzione del centro resta intensa la circolazione su tutte le principali consolari I maggiori disagi al momento sulla Flaminia con le code registrate dal raccordo a via dei Due Ponti se sta situazione sulla Salaria con code da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est lunghe code dalla 24 alla Salaria verso lo stadio Olimpico è da Corso Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni Cure anche lungo il tratto Urbano della A24 da via Filippo ...

Incidente sulla Pontina : chiusa la carreggiata in direzione Roma - traffico deviato - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. Deviazioni e interventi Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con segnalazioni e indicazioni presenti sul posto per agevolare il flusso dei veicoli. (Ilfaroonline.it)

Sosta selvaggia in viale Roma : le auto occupano la carreggiata. Rischi per pedoni e automobilisti - Circolare per viale Roma è diventato molto pericoloso: “Le auto in sosta per metà sulla carreggiata costituiscono un grave rischio per pedoni e automobilisti” denunciano i residenti. La sosta selvaggia in mezzo agli alberi di viale Roma è un problema che si trascina da anni. Nel tempo sono... (Perugiatoday.it)

Caos sulla Toscoromagnola - camion alimentato a Gnl si ribalta sulla carreggiata. Ferito il conducente - Si è reso necessario l'intervento del Nucleo Nbcr (acronimo di Nucleare - Biologico - Chimico – Radiologico) dal comando di Firenze per risolvere eventuali problematiche legate al tipo di carburante usato per la motrice, alimentata a Gas Naturale Liquefatto. Sul posto anche le forze dell’ordine.  . (Lanazione.it)