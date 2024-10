Torna Riki con ‘Quanto sei bella’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, esce il nuovo singolo ‘Quanto sei bella’ (Columbia / Sony Music) di Riki, l’inedito che segna l’atteso ritorno sulle scene musicale dell’artista. A due anni dall’ultima release, Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, Torna a posizionarsi sul mercato con prodotti e immagini più maturi, dalla musica, sino ai progetti collaterali quali il design. Un artista completo che della sua arte, poesia, ne ha fatto un sistema, il suo sistema. Un ritorno dovuto, sentito, maturato, quello di Riki, che si presenta al pubblico in una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera. Lapresse.it - Torna Riki con ‘Quanto sei bella’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, esce il nuovo singolosei(Columbia / Sony Music) di, l’inedito che segna l’atteso ritorno sulle scene musicale dell’artista. A due anni dall’ultima release, Riccardo Marcuzzo, in artea posizionarsi sul mercato con prodotti e immagini più maturi, dalla musica, sino ai progetti collaterali quali il design. Un artista completo che della sua arte, poesia, ne ha fatto un sistema, il suo sistema. Un ritorno dovuto, sentito, maturato, quello di, che si presenta al pubblico in una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera.

Riki torna sulle scene con il singolo Quanto sei bella - Riki, torna in scena, si riprende la sua scena, rimettendo al centro il suo lavoro, la sua arte, la sua vita e ripartendo in qualche modo da zero; registra così il suo quarto album dal titolo Casabase in uscita nella primavera 2025 ed anticipato dal singolo ineditoQuanto sei bella pubblicato il 18 ottobre. (Spettacolo.eu)