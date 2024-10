Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis: non escludo ulteriori licenziamenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Future soppressioni di posti di lavoro in casa Stellantis? ”Non scarto nulla”: con queste frasi choc l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha risposto alla domanda se intendesse tagliare posti da Stellantis. ”La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha assicurato l’ad di Stellantis a Radio Rtl. Tavares ha aggiunto però che la soppressione dei posti di lavori ”non è al centro della nostra riflessione strategica”. Secoloditalia.it - Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis: non escludo ulteriori licenziamenti Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Future soppressioni di posti di lavoro in casa? ”Non scarto nulla”: con queste frasi choc l’amministratore delegato di, Carlos, ha risposto alla domanda se intendesse tagliare posti da. ”La salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tantecose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha assicurato l’ad dia Radio Rtl.ha aggiunto però che la soppressione dei posti di lavori ”non è al centro della nostra riflessione strategica”.

