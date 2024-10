Inter-news.it - Tah obiettivo numero uno dell’Inter: un piano già per gennaio – SM

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è un mistero che l’Inter voglia rafforzare la propria linea difensiva. Ai nerazzurri piace tantissimo Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.– In casa Inter, si lavora sulla difesa del prossimo anno. I nerazzurri dovranno necessariamente ringiovanire il reparto, vista la presenza di due over 30 come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi sono in scadenza di contratto e il loro agente Federico Pastorello ha parlato del loro futuro durante l’assemblea dell’asso-agenti. Inoltre, in questo avvio di stagione, la squadra di Simone Inzaghi ha subito nove gol in sette partite di campionato. Qualcosa non sta andando, ecco perché la dirigenza vorrebbe già rafforzare il reparto durante il mercato di riparazione a. Come riferisce Sport Mediaset, l’uno è Tah. Il 28enne del Bayer Leverkusen dovrebbe lasciare a zero dopo il 30 giugno 2025 le Aspirine.