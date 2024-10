Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA, IL RITORNO DI FRISCIA E LIPARI: “VOGLIAMO RIMANERE FINO AD AGOSTO”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Da lunedì 14 ottobre al timone dila(Canale 5, ore 20.35) tornano i due comici siciliani Sergioe Roberto. Al quarto anno consecutivo alla guida del tg satirico di Antonio Ricci, e con all’attivo 182 puntate condotte assieme, la coppiaresterà aal 7 dicembre. Sergio, 53 anni, dichiara: «È una casa, seguito da arancini, pizzette, cannoli Non so se ce ne andremo come previsto il 7 dicembre. Ne abbiamo già parlato con Antonio Ricci: abbiamo intenzione diadper quanto ci troviamo bene a. Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino. Io poi ho la “cover” degli addominali, che in caso di caduta è molto più sicura. Non vediamo l’ora di divertirci come due compagni di banco e di far divertire il pubblico».