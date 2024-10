Viterbotoday.it - Stella azzurra, quarto successo consecutivo

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Seconda trasferta stagionale e secondoesterno,in campionato, per la Wecom-Ortoetruria che sul parquet di Vasto disputa un'altra gara estremamente convincente.Starting five collaudato per i biancoti (Meroi, Moretti, Begic, Mavric, Visentin) e molto buona