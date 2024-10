Sri Lanka, il neo presidente Dissanayke alla prova della crisi economica e dell’FMI (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 21 settembre lo Sri Lanka ha vissuto le elezioni presidenziali più combattute e al tempo stesso più serene della sua storia. Infatti è la prima volta che al primo turno nessun candidato riesce a prevalere, mentre la commissione elettorale ha descritto la tornata come pacifica e regolare. Il coprifuoco annunciato dalla polizia è dunque stato una misura cautelare superflua. La vittoria di Dissanayake Al secondo turno ha vinto col 55,89% dei voti Anura Kumara Dissanayake della coalizione socialista National People’s Power. Dietro di lui si è piazzato col 44,11% Sajith Premadasa dell’alleanza di centro Samagi Jana Balawegaya. Il presidente uscente Ranil Wickremesinghe è invece uscito al primo turno con appena il 17,27%, ma ha immediatamente riconosciuto la sconfitta. Strumentipolitici.it - Sri Lanka, il neo presidente Dissanayke alla prova della crisi economica e dell’FMI Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 21 settembre lo Sriha vissuto le elezioni presidenziali più combattute e al tempo stesso più serenesua storia. Infatti è la prima volta che al primo turno nessun candidato riesce a prevalere, mentre la commissione elettorale ha descritto la tornata come pacifica e regolare. Il coprifuoco annunciato dpolizia è dunque stato una misura cautelare superflua. La vittoria di Dissanayake Al secondo turno ha vinto col 55,89% dei voti Anura Kumara Dissanayakecoalizione socialista National People’s Power. Dietro di lui si è piazzato col 44,11% Sajith Premadasa dell’alleanza di centro Samagi Jana Balawegaya. Iluscente Ranil Wickremesinghe è invece uscito al primo turno con appena il 17,27%, ma ha immediatamente riconosciuto la sconfitta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anura Kumara Dissanayake presidente : lo Sri Lanka ha scelto l’ex rivoluzionario - Anura Kumara Dissanayake ha vinto le elezioni tenutesi domenica 22 settembre in Sri Lanka e ora è il presidente più di sinistra della storia del Paese. Le elezioni di domenica sono entrate nella storia per la necessità di ricorrere al riconteggio, il primo nella storia del Paese, poiché nessun candidato aveva superato il 50% dei […] Continua a leggere The post Anura Kumara Dissanayake ... (It.insideover.com)

S’insedia in Sri Lanka il nuovo presidente di sinistra Dissanayake - Il primo presidente di sinistra della storia dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, si è insediato il 23 settembre promettendo di fare del suo meglio per rilanciare il paese. Leggi . (Internazionale.it)

Il leader marxista Anura Kumara Dissanayake è il nuovo presidente dello Sri Lanka - Le elezioni di questo fine settimana, hanno messo a confronto il suo successore, Wickremesinghe, con il leader dell’opposizione Sajith Premadasa e Anura Dissanayake, leader di una coalizione guidata dai marxisti che sta guadagnando popolarità. Tuttavia, ha sostenuto diversi presidenti precedenti e ha fatto parte di governi per un breve periodo. (Metropolitanmagazine.it)