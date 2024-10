Sport in tv oggi lunedì 14 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Riflettori puntati sulla Nations League, con l’Italia di Luciano Spalletti che scende in campo allo stadio Friuli di Udine contro Israele. Durante il giorno spazio al tennis con i tornei Atp 250 di Almaty e di Anversa e i Wta di Ningbo e Osaka. Di scena poi anche le selezioni giovanili sempre di calcio, con gli azzurrini U20 che sfidano il Portogallo. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi lunedì 14 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di142024. Riflettori puntati sulla Nations League, con l’Italia di Luciano Spalletti che scende in campo allo stadio Friuli di Udine contro Israele. Durante il giorno spazio al tennis con i tornei Atp 250 di Almaty e di Anversa e i Wta di Ningbo e Osaka. Di scena poi anche le selezioni giovanili sempre di calcio, con gli azzurrini U20 che sfidano il Portogallo. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv14digliFace.

