Sport in tv oggi (lunedì 14 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest'oggi, lunedì 14 ottobre, la nuova settimana si apre con un menù tutto sommato abbastanza interessante per lo Sport italiano. Tennis ancora protagonista, dopo il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, con il primo turno di cinque tornei tra circuito maschile e femminile. In campo subito cinque giocatori azzurri, tra cui un derby. Nell'ATP 250 di Stoccolma si sfidano infatti Luciano Darderi e Matteo Berrettini, mentre in precedenza Lorenzo Sonego se la vedrà con il qualificato svizzero Marc-Andrea Huesler. Debutto abbordabile ma non scontato al WTA 250 di Osaka per Lucia Bronzetti contro la spagnola Cristina Bucsa, mentre Elisabetta Cocciaretto parte favorita con la francese Jessika Ponchet. In evidenza a Barcellona il recupero di gara-4 tra Emirates Team New Zealand ed Ineos Britannia per la finale di America's Cup, con i Kiwi in vantaggio 3-0 nella serie.

