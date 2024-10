Ternitoday.it - Sport, Danilo Petrucci sempre più nella storia: miglior pilota indipendente Superbike 2024

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)piùdellodi Terni e non solo. Dopo essere stato il primoa centrare un successo in MotoGp,, MotoAmerica e Dakar, il centauro ternano ha strappato anche il titolo dicategoria. In Portogallo, nel