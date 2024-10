Sostenibilità Mongardi Image Line | Tema condiviso a partire da scuola e campo

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi condividere i temi della Csr e dellacon un pubblico sempre più ampio, per noi, parte dallae dal". Così all'Adnkronos Gabriele, Education and Csr Specialist di, in occasione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, a Milano. "Dalla, perché attraverso il progetto 'Cap4AgroInnovation