Ilpescara.it - Sorpresa in un supermercato: c’è Michele Placido fare la spesa a Cepagatti

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Come un fulmine a ciel sereno, così di improvviso, appare un attore e regista italiano amatissimo dal grande pubblico in unnel cuore di. C’èla. Qualcuno si è accorto della sua presenza quasi per caso “ci siamo trovati al banco degli affettati