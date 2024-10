Songs Of A Lost World dei Cure raccontato in anteprima (Di lunedì 14 ottobre 2024) Abbiamo ascoltato in anteprima il nuovo album dei Cure, Songs Of A Lost World. In uno studio della Universal a Milano, allestito con qualche fila di sedie dal design moderno, appoggiate su tappeti antichi, siamo una ventina di giornalisti. Di fronte a noi, esposta come un simulacro da venerare, c’è la gigantografia della copertina del disco (con la scultura di Janes Pirnat di cui abbiamo già parlato in precedenza). Poche indicazioni precedono il momento clou, quello in cui verrà cliccato il bottone play e, dopo un’attesa lunghissima (16 anni), sentiremo le 8 canzoni che compongono l’ultimo lavoro della band. Assolutamente in controtendenza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi, Robert Smith ha voluto che questo appuntamento con la stampa precedesse di quasi un mese l'uscita. Gqitalia.it - Songs Of A Lost World dei Cure raccontato in anteprima Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Abbiamo ascoltato inil nuovo album deiOf A. In uno studio della Universal a Milano, allestito con qualche fila di sedie dal design moderno, appoggiate su tappeti antichi, siamo una ventina di giornalisti. Di fronte a noi, esposta come un simulacro da venerare, c’è la gigantografia della copertina del disco (con la scultura di Janes Pirnat di cui abbiamo già parlato in precedenza). Poche indicazioni precedono il momento clou, quello in cui verrà cliccato il bottone play e, dopo un’attesa lunghissima (16 anni), sentiremo le 8 canzoni che compongono l’ultimo lavoro della band. Assolutamente in controtendenza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi, Robert Smith ha voluto che questo appuntamento con la stampa precedesse di quasi un mese l'uscita.

I Cure tornano con Songs of a lost word : «E’ stato il brano Alone a spingere il progetto» - La storia del nuovo album La prima volta che i Cure hanno pubblicamente spoilerato il ritorno in studio era il 12 settembre del 2011, Roger O’Donnell intervistato su Radio Devon, stazione locale nell’orbita della BBC, a domanda diretta rispose: «Molte persone saranno molto molto molto felici tra non molto tempo». (Open.online)