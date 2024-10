Sinner in Arabia per il Six Kings Slam: montepremi da record (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tennis sbarca in Arabia Saudita. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tennis sbarca inSaudita. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per unsenza precedenti. Jannik, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Shanghai? Montepremi milionario prima dell’Arabia - Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo il Masters 1000 di Shanghai? L’assegno è decisamente generoso, visto che stiamo parlando di 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa un milione di euro). Il 23enne, che era già sicuro di rimanere in vetta alla graduatoria internazionale al termine dell’annata agonistica, ha sconfitto il campione serbo per la quarta volta negli ultimi cinque ... (Oasport.it)