Si gioca troppo Calciatori e Leghe ricorrono alla Ue contro la Fifa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Dai musi lunghi alle vie legali.tori, tecnici e addetti ai lavori da tempo protestanole troppe partite e i calendari sempre più intasati, un malcontento che oggi è stato messo nero su bianco: i sindacati deie lehanno presentato un reclamoCommissione europea "per l'imposizione del calendario internazionale delle partite da parte della". Il reclamo si basa su alcuni punti, a partire dal "conflitto di interessi dellacome organizzatore di competizioni e allo stesso tempo organo di governo, unitomancanza di un impegno significativo con le parti in causa", che violerebbe dunque il diritto della concorrenza dell'Ue. La denuncia si concentra in particolar modo "sul calendario internazionale degli incontri maschili, comprese la Coppa del mondo per club2025 e la Coppa del mondo2026".