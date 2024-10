Senigallia, trovato morto il 15enne scomparso con la pistola del padre: si è sparato con l'arma del vigile (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni residente a Senigallia si è allontanato da casa armato di pistola e si è tolto la vita Notizie.virgilio.it - Senigallia, trovato morto il 15enne scomparso con la pistola del padre: si è sparato con l'arma del vigile Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni residente asi è allontanato da casato die si è tolto la vita

Senigallia come gli USA - 15enne scappa di casa con una pistola. Prima l’allarme nelle scuole - poi il ritrovamento : è morto - it / ansafoto)Nelle scorse ore, infatti, un 15enne si è allontanato da casa dopo una lite con i genitori e nella fuga portato con sé la pistola del padre, che di lavoro è vigile urbano in città. Mobilitate, in tal senso, anche le squadre dei vigili del fuoco: fino a nuova ordinanza, quindi, le scuole sono rimaste chiuse e insegnanti e alunni non escono per alcun motivo. (Cityrumors.it)

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole erano state avvisate di non far uscire gli alunni. Il ragazzino si era allontanato dopo un diverbio in famiglia. (Bologna.repubblica.it)

Ragazzo di 15 anni trovato morto in un casale in campagna a Senigallia : era scappato con la pistola del papà vigile urbano - Il ragazzo di 15 anni di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è stato trovato morto in un casale di campagna viino Montignano. Il... (Leggo.it)