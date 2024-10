Senigallia, trovato morto 15enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) 11.53 E' stato trovato morto in un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne che si era allontanato nel la notte da casa con la pistola a Senigallia. L'arma era stata sottratta al padre che fa il vigile urbano. Le ricerche erano scattate subito e sono proseguite fino al ritrovamento del corpo del ragazzo. Erano state allertate anche le scuole nel timore che l'adolescente avesse altre intenzioni. Invece si è tolto la vita con la pistola. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 11.53 E' statoin un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne che si era allontanato nel la notte da casa con la pistola a. L'arma era stata sottratta al padre che fa il vigile urbano. Le ricerche erano scattate subito e sono proseguite fino al ritrovamento del corpo del ragazzo. Erano state allertate anche le scuole nel timore che l'adolescente avesse altre intenzioni. Invece si è tolto la vita con la pistola.

