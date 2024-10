Fanpage.it - Se senti odore di cloro in piscina abbiamo una cattiva notizia per te: i risultati dell’esperimento

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In un esperimento sui suoi canali social Mark Rober, un ingegnere della Nasa e di Apple, ha mostrato come ilcontenuto nelle piscine non avrebbe in realtà nessun. A causarlo è infatti un'altra sostanza e se l'è forte non è affatto un segnale di pulizia.