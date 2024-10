Leccotoday.it - Scoperta una targa al Moregallo per l'impresa del Caimano del Lario

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Unaricorderà per sempre una delle tante imprese deldel, Leo Callone. Lo scorso agosto il campione di nuoto in acque libere attraversò il Lago di Como da Abbadia fino ale ritorno per festeggiare il suo imminente compleanno.Da domenica 13 ottobre una