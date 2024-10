Corrieretoscano.it - Scontro infuocato Lucarelli-La Rocca: “Hai spinto troppo”

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la terza puntata di ‘Ballando con le Stelle’ si è acceso un confronto tra Selvaggiae Pasquale La. La giurata ha criticato il ballerino per aver proposto una coreografiacomplessa per la concorrente Nina Zilli, definendo il numero “eccessivo” e mettendo in guardia sul rischio di affaticamento. Lanon ha apprezzato il giudizio e ha replicato in diretta, visibilmente infastidito: “Mi dispiace sentire un commento del genere”, lasciando trasparire il suo disappunto per le critiche. Il giorno successivo,ha approfondito la questione a ‘Domenica In’, sottolineando che il suo intento era semplicemente quello di suggerire un approccio più graduale. “Pasquale ha un grosso difetto, è abituato a essere il primo della classe e non accetta critiche.