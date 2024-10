Salute 35 mln italiani con disturbi alimentari Sipa ' centri di cura pochi e mal distribuiti'

Salute, 3,5 mln italiani con disturbi alimentari, Sipa, 'centri di cura pochi e mal distribuiti' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Più di 3 milioni e mezzo di persone, in Italia, convivono con un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, come anoressia, bulimia e disturbo di alimentazione incontrollata. L’organizzazione dei servizi che si occupano di questi pazienti sta crescendo, ma i c Ilgiornaleditalia.it - Salute, 3,5 mln italiani con disturbi alimentari, Sipa, 'centri di cura pochi e mal distribuiti' Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Più di 3 milioni e mezzo di persone, in Italia, convivono con un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, come anoressia, bulimia e disturbo di alimentazione incontrollata. L’organizzazione dei servizi che si occupano di questi pazienti sta crescendo, ma i c

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La tintarella può diventare una dipendenza dalla quale si fatica a uscire? Ebbene sì : si tratta di un fenomeno - non così raro - noto come tanoressia o tanning addiction. Il Professor Andrea Fossati - Preside della Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - ci ha aiutato a capire come si manifesta questo disturbo e come uscirne - – Un disturbo che porta a essere ossessionati dalla presenza di difetti fisici, completamente irreali e non rilevabili o, quando rilevabili, assolutamente minimi, che agli occhi della persona appaiono però come intollerabili. E non solo, si riscontrano anche grandi variazioni geografiche sia negli Stati Uniti che in Europa. (Iodonna.it)