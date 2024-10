Roma, rimpasto per Gualtieri: Smeriglio al posto di Gotor, Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Lo comunica il Campidoglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto L'articolo Roma, rimpasto per Gualtieri: Smeriglio al posto di Gotor, Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il sindaco diRobertoha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguele ha indicato come suo successore Massimiliano. Lo comunica il Campidoglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto L'articoloperaldi. Eproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

A Roma il rimpastino Gualtieri - dimissioni a sorpresa di Gotor - . Nessun decreto ancora per l’addio improvviso di Gotor- le prossime ora forse potranno indicare cosa eventualmente c’è […] The post A Roma il rimpastino Gualtieri, dimissioni a sorpresa di Gotor appeared first on L'Identità. Un piccolo terremoto nella giunta della Capitale guidata da Roberto Gualtieri: iIl sindaco di Roma “ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali ... (Lidentita.it)