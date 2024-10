Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in pieno centro a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi. Un ascensore è crollato all’interno di un palazzo in via delle Vergini, al civico 18, durante dei lavori di manutenzione. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti, uno dei quali in condizioni gravi.Leggi anche: Nardò, si accende sigaretta e l’auto salta in aria per il metano: grave un 20enne Un morto e due feriti gravi Il crollo è avvenuto mentre tre operai stavano effettuando interventi straordinari sull’impianto di sollevamento dell’ascensore. Per ragioni ancora da chiarire, l’ascensore è precipitato, schiacciando i lavoratori. I vigili del fuoco, subito intervenuti con la squadra centrale e il nucleo SAF, insieme a polizia e personale della Asl, hanno lavorato per ore per soccorrere i feriti. Thesocialpost.it - Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in pieno centro a, a due passi dalla Fontana di Trevi. Unè crollato all’interno di un palazzo in via delle Vergini, al civico 18,dei lavori di. Il bilancio è drammatico: une due, uno dei quali in condizioni.Leggi anche: Nardò, si accende sigaretta e l’auto salta in aria per il metano: grave un 20enne Une dueIl crollo è avvenuto mentre trestavano effettuando interventi straordinari sull’impianto di sollevamento dell’. Per ragioni ancora da chiarire, l’to,ndo i lavoratori. I vigili del fuoco, subito intervenuti con la squadra centrale e il nucleo SAF, insieme a polizia e personale della Asl, hanno lavorato per ore per soccorrere i

