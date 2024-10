Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti etnici a Bologna: il giro del mondo in cucina

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo sushi e involtini primavera: provare ricette di Paesi lontani può essere il modo per viaggiare rimanendo in città. Ed è anche la strada per provare gusti nuovi e sorprendenti