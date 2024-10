Liberoquotidiano.it - Rischio diabete e obesità: "Quando non dovete mai mangiare la brioche"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Unaa mezzanotte può fare davvero male. Il motivo risiede nel nostro orologio biologico che controlla diverse funzioni vitali, tra cui il metabolismo. In genere, l'assunzione di cibo è da preferire durante il giorno,siamo svegli e attivi. Anche se spesso le luci artificiali, i turni di lavoro notturni e la disponibilità di cibo 24 ore su 24 portano ain orari inconsueti. Questo, però, scombussola l'orologio biologico, che non è preparato a gestire il metabolismo in modo ottimale fuori dai suoi ritmi naturali. Quali le conseguenze?a orari inconsueti può portare a una ridotta sensibilità insulinica, a un aumento dei livelli di zucchero nel sangue e, a lungo termine, anche all'insorgenza di malattie metaboliche come ildi tipo 2 e l'