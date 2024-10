Riaperta via Santa Maria in Gradi dopo 33 giorni dal crollo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da pochi minuti via Santa Maria in Gradi è stata Riaperta al traffico. Dallo scorso 11 settembre il tratto centrale della via che poi si immette nella strada provinciale Cimina, era stato chiuso per via del crollo di un muro di recinzione in mattoni. Enormi disagi per il traffico in oltre un mese Viterbotoday.it - Riaperta via Santa Maria in Gradi dopo 33 giorni dal crollo Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da pochi minuti viainè stataal traffico. Dallo scorso 11 settembre il tratto centrale della via che poi si immette nella strada provinciale Cimina, era stato chiuso per via deldi un muro di recinzione in mattoni. Enormi disagi per il traffico in oltre un mese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riaperta "Via Dell'Amore" - il ministro Santanchè : "Fiore all'occhiello del patrimonio Unesco" - Inaugurata alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, dopo 12 anni dalla frana che ne aveva causata la chiusura, "Via Dell'Amore", il lungo sentiero pratimonio dell'Unesco. (Ilgiornale.it)

Via dell’Amore riaperta dopo 12 anni - il ministro Santanchè all’inaugurazione : “Un gioiello senza eguali” - A partire da venerdì 9 agosto 2024, l'accesso alla Via dell'Amore sarà possibile anche per i turisti (solo su prenotazione e a pagamento) con la presenza di guide. In futuro il sentiero verrà gestito dal Comune di Riomaggiore come un museo a cielo aperto, su prenotazione, a numero chiuso e a pagamento per garantire la futura manutenzione dell'intervento di messa in sicurezza. (Lanazione.it)