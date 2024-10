Padovaoggi.it - Riaccesa la fontana del fagiolo alla Stanga, spenta da due anni dopo il lungo periodo di siccità

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)oggi, 14 ottobre,due, ladella. Era statanel 2022 per far fronte. Fu realizzata agli inizi del 2000 da parte di AMAG, oggi AcegasApsAmga, e donata al Comune di Padova. Progettata dall’ingegner Barbini e inizialmente ubicata in una zona