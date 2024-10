Inter-news.it - Rangnick su Arnautovic: «Semplicemente bravo, molto da offrire!»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il CT dell’Austriaha elogiato, autore di una doppietta in Austria-Norvegia. Il giocatore dell’Inter in gran serata. MAI FERMATI – Nel post partita, Ralfha commentato il successo pesante dell’Austria contro la Norvegia: «Abbiamo giocato come abbiamo fatto in tante buone partite, oggi è stato speciale contro un avversario estremamente forte. Il gol subito è stato un po’ sfortunato in quel momento. Ma la reazione della squadra è stata fantastica. Quello che mi è particolarmente piaciuto è che non ci siamo mai fermati. È così che lo immagino. Nel primo tempo non siamo riusciti a segnare il secondo o il terzo gol. Il secondo tempo è stato davvero bello. All’inizio abbiamo avuto un po’ di fortuna quando Haaland ha colpito il palo, ma anche lì abbiamo controllato la partita. Ho sempre detto che la chiave è l’energia e oggi è stata contagiosa in senso positivo.