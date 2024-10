Quindicenne armato si allontana da casa: ricerche in corso con droni e unità cinofile (Di lunedì 14 ottobre 2024) Perlustrati i dintorni di Senigallia, la pistola è del padre. Il ragazzo sarebbe andato via dopo un diverbio Repubblica.it - Quindicenne armato si allontana da casa: ricerche in corso con droni e unità cinofile Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Perlustrati i dintorni di Senigallia, la pistola è del padre. Il ragazzo sarebbe andato via dopo un diverbio

