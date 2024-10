Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli: detiene in casa armi e munizionamento. Arrestato dalla Polizia di Stato

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Napoli: Scoperta una consistente quantità diin un’operazione di controllo dellaLadiha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti diper detenzione abusiva die ricettazione. In particolare, personale della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, ha controllato l’abitazione di un uomo dove ha rinvenuto, all’interno del guardaroba della camera da letto, una scatola contenente una pistola a salve, priva di tappo rosso con relativo, e una pistola 9 mm; mentre nel doppio fondo del medesimo armadio hanno trovato, altresì, un contenitore con altre 2 pistole 9 mm con relativi caricatori. Pertanto, il 47enne con precedenti, anche specifici, ètratto in arresto dal personale operante.