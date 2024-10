Quando gioca Sinner in esibizione al Six Kings Slam 2024? Ecco la data (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella prima partita del Six Kings Slam, l’esibizione in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre. Il tennista italiano, nonostante sia l’attuale numero uno al mondo, dovrà partire dai quarti di finale così come il numero due Carlos Alcaraz, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic sono esentati e attendono già in semifinale. Jannik apre il suo percorso contro il russo ormai rivale di tante battaglie nel corso degli ultimi anni e con l’allievo di Simone Vagnozzi che ha quasi sempre vinto da Pechino 2023 in avanti. In caso di vittoria, Sinner andrebbe poi ad affrontare Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Ma Quando si giocherà la partita e dove si potrà vedere? Ecco tutte le informazioni necessarie. Il match si disputerà mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannikaffronterà il russo Daniil Medvedev nella prima partita del Six, l’in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre. Il tennista italiano, nonostante sia l’attuale numero uno al mondo, dovrà partire dai quarti di finale così come il numero due Carlos Alcaraz, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic sono esentati e attendono già in semifinale. Jannik apre il suo percorso contro il russo ormai rivale di tante battaglie nel corso degli ultimi anni e con l’allievo di Simone Vagnozzi che ha quasi sempre vinto da Pechino 2023 in avanti. In caso di vittoria,andrebbe poi ad affrontare Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Masi giocherà la partita e dove si potrà vedere?tutte le informazioni necessarie. Il match si disputerà mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 italiane.

Sinner in Arabia per il Six Kings Slam : montepremi da record - (Adnkronos) – Il tennis sbarca in Arabia Saudita. Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e […]. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. (Periodicodaily.com)

Sinner in Arabia per il Six Kings Slam : montepremi da record - A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti.

Quando gioca Sinner in esibizione al Six Kings Slam 2024? Ecco la data - L’evento sarà disponibile anche su DAZN in streaming in modalità gratuita. . Il tennista italiano, nonostante sia l’attuale numero uno al mondo, dovrà partire dai quarti di finale così come il numero due Carlos Alcaraz, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic sono esentati e attendono già in semifinale. (Sportface.it)